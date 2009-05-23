Dışişleri Bakanı Davutoğlu yarın Şam'a gidecek

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, İslam Konferansı Teşkilatı'nın (İKT) 36. Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Şam'a yarın gideceği öğrenildi.



Suriye'ye bu akşam gitmesi planlanan Davutoğlu'nun yarın sabah çok erken saatlerde Şam'a hareket etmesi bekleniyor.



Şam'daki toplantıda, İslam ülkelerinde istikrarın sağlanması ve barış gücünün oluşturulması amacıyla beyin fırtınası yapılarak, bölgesel konular, insan hakları, kadın hakları, demokratikleşme ve İslamofobi gibi konu başlıkları ele alınacak.

