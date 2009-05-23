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Politika

Dışişleri Bakanı Davutoğlu Şam'a gitti

23 Mayıs 2009 11:00

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İslam Konferansı Teşkilatının (İKT) 36. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Şam'a gitti.

Davutoğlu ve beraberindeki heyeti Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri uğurladı.

Şam'da bugün başlayacak ve 2 gün sürecek İKT toplantısında, İslam ülkelerinde istikrarın sağlanması ve barış gücünün oluşturulması amacıyla beyin fırtınası yapılarak, bölgesel konular, insan hakları, kadın hakları, demokratikleşme ve İslamofobi gibi konu başlıkları ele alınacak.

Toplantı çerçevesinde, Davutoğlu'nun ikili temaslarda bulunması da öngörülüyor.

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