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Politika

Dışişleri Bakanı Davutoğlu liderlerle görüşecek

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, dış politikadaki ana gündem maddelerini görüşmek için liderlerden randevu talep etti

14 Mayıs 2009 03:00

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarından randevu talep ettiğini belirterek, "Liderlerle, Türkiye'nin dış politikasındaki ana gündem maddelerini görüşeceğim" dedi.

Davutoğlu, TBMM Başkanı Köksal Toptan tarafından kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile görüşeceğini söyledi.
Genel başkanlardan randevu talep ettiğini belirten Davutoğlu, "Bu görüşmelerde, Türkiye'nin AB başta olmak üzere, dış politikasındaki ana gündem maddelerini liderlerle ele alma imkanı bulacağım" diye konuştu.

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