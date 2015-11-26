Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya özür yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus uçağının düşürülmesine ilişkin "Türkiye'deki üst düzey siyasi ve askeri yönetiminden gerçekçi izahat ve özür gelmedi" açıklaması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Üzgün olduğumuzu belirttik" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus uçağının düşürülmesine ilişkin konuştu. Dışişleri Bakanı "Yaşanan üzücü olayın Rusya ile ilişkilerimizi bozmasını istemiyoruz, diplomasi kanallarının açık olmasını bekliyoruz'' dedi. Çavuşoğlu, Rusya'nın özür beklentisi konusunda da "Üzgün olduğumuzu belirttik" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada Türkiye'den Rus uçağının düşürülmesi hakkında özür gelmemesini eleştirerek, "Türkiye'deki üst düzey siyasi ve askeri yönetiminden gerçekçi izahat ve özür gelmedi. Uçağımızı vurdukları için tazminat ödemeye hazır olduklarını da söylemediler" demişti.