Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Demirtaş' tepkisi: AİHM siyaset yapılacak bir yer değil

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Serbest bırakılmalı" kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsan Hakları Mahkemesi siyaset yapılacak platformlar değldir. AİHM siyasallaştı" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu karara itiraz etme hakkı olduğunu belirterek, konunun 47 yargıcın katıldığı büyük kurula götürüleceğini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Trump bir anlamda gözümü yumarım diyor ama her şey para değildir. Bu bir cinayet, paranın gözü kör olsun denilmeli. Bu cinayet tesadüf değildir, her şey planlı yapılmıştır" dedi.

Çavuşoğlu, bazı ülkelerin Kaşıkçı cinayeti şüphelisi 18 kişi hakkında seyahat engeli getirmesinin bir şey ifade etmediğini belirterek, "Suudi Arabistan'a ağır yağtırımlar uygulansın demiyorum tabii," diye konuştu.

"Hakan Atilla Türkiye'ye ne zaman dönecek?" sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Hakan Atilla Türkiye'ye dönmek istediğini bildirmişti şu anda bir temyiz süreci var. Nihai aşamada bu olacak. FETÖ, ABD misyonlarına da nüfuz etmiş" sözlerini sarf etti.

"Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyoruz" diyen Mogherini'ye tepki: Haddini aştı

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, "Demirtaş'ın serbest kalmasını ve aynı uygulamayı diğer siyasiler için de bekliyoruz" sözlerine "Biraz haddini aştı" yanıtını verdi. Çavuşoğlu devamında, "Yunanistan'a neden sesiniz çıkmıyor dediğimde yüz ifadesini görmenizi isterdim. Onlar için AB üyeleri neler yaparsa yapsın iyidir" sözlerini sarf etti.

Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

Kaşıkçı cinayeti

"ABD'de ziyaretlerimizde Suriye'nin tüm boyutlarını, İdlib'i, Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunda neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Fırat'ın doğusundan bize gelen taciz ateşlerinden sonra verdiğimiz cevaplar sahada neler yapabileceğimizi gösterdik hem de baktık ABD'yi rahatsız ettik. Onlara, "Tehdit gelirse gereğini yaparız" dedik.

"YPG, ABD'nin verdiği destek nedeniyle çok şımardı. YPG bizim için tehdittir ve bu terör örgütüne karşı elimizden geleceğini yapacağımızı söyledik. ABD'ye, "Neden taciz atışlarını engellemiyorsunuz dedik." Biz sınırımızın öbür tarafında var olan tehditi engellemek için her şeyi yaparız.

"Bizde bu konuda her zaman kararlılık var. Burada en sağlıklı yöntem Münbiç yol haritasının Fırat'ın doğusunda da uygulanmasını sağlamaktır. YPG'nin buradan çekilmesi lazım. Kobani'den YPG- PKK atılacak ve orada yaşayan insanlara teslim edilecek. Ama buradan YPG'nin PKK'dan atılması lazım. Bizim ABD'yle aramızda diyalog ve bilgilendirme var. Biz taciz edişine karşılık verdiğimizde, askerlerimiz ABD'ye bilgi veriyor. Askerlerimizin karşı karşıya gelmesini istemeyiz ama ABD gibi bir müttefikimizin bir terör örgütüyle işbirliği yapmaması lazım. Rusya bu terör örgütünden hemen geri çekildi ama ABD maalesef lüzumsuz gerekçelerle terör örgütüyle angaje olmaya devam ediyor.

"Münbiç yol haritasının yıl sonuna kadar tamamlanması lazım.

"İdlib Muhtırası"

"M4 ve M5 otoyollarının trafiğe açılması bu güzergahta gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması lazım. Bizim bu yolda katettiğimiz mesafeden Rusya'da memunun, herkes memnun. Şu ana kadar İdlib Muhtırası çok iyi uygulanıyor. Siyasi bir çözüm olmadan bu attığımız adımlar kalıcı olamaz. Bunun içinde en önemli aktör Türkiye'dir.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

"Suudi Arabistan bizim için de önemli bir ülke, ilişkilerimiz de gayet iyi. Cumhurbaşkanımızla Kral Selman arasında da samimiyet var. Ama burada önceden planlanmış vahşice bir cinayet var. Bizim derdimiz bunun aydınlatılması, burada topu dünyaya atmak gerek yok. Bizim tarafımızda soruşturma gayet şeffaf yönetiliyor. Ama en son başsavcının ziyaretinde Suudi Arabistan tarafından bir bilgi verilmedi. Biz ise elimizdeki bilgileri paylaştık çünkü bizim derdimiz bu cinayetin aydınlatılması. Trump bir anlamda gözümü yumarım diyor ama her şey para değildir. Bu bir cinayet, paranın gözü kör olsun denilmeli. Bu cinayet tesadüf değildir, her şey planlı yapılmıştır. Suudi Arabistan'ın bize bilgi verilmemesi nedeniyle uluslararası soruşturm daha faydalı olabilir. Biz uluslararası bir soruşturma olursa elimizdeki her şeyi paylaşırız demiştik.

CIA'de ses kaydı var mı?

Biz açıklamalarımızda hiçbir isim kullanmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Kral Selman'ın bir ilgisi yok dedi. Ama ABD'nin yaptığı açıklamada veliaht prensle ilgili olabilir, olmayabilir dedi. Ama neye göre söyledi bilmiyorum. Burada olabilir de olmayabilir de açıklaması ilginç geldi bize de. Ellerinde bir ses kaydı var mı yok mu bilmiyorum, bizimle bir paylaşımları olmadı. Kaşıkçı meselesinde Avrupa'nın bir yaklaşımı var görüyoruz ama suni tedbirlerle bu olaya yaklaşılmaz. Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz bozulmasın diyorlar. Biz de ilişkimiz bozulmasın isteriz ama bu konuda sonuna kadar gideceğiz. Mesela bu yerli işbirlikçi kim?

"ABD şu anlayıştan vazgeçmeli: Nerede, nasıl olursa olsun ABD vatandaşalrı yüzde yüz haksızdır. Hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun kimin ülkesinde suç işlediyse oranın hukuk sistemine tabi olmalıdır. Dokunulmazlık hakalrı olan, diplomatik dokunulmazlık hakları olanlar için Viyana Sözleşmesi'nde hakalrı net. Amerikan misyonalrına yönelik bir sözleşmemiz yok bizim. Yargı gereğini yapıyor. Yok efendim bizmle çalışanalrın hepsi masumdur yaklaşımı uluslararası hukuku hiçe sayan bir yakalşımdır.

Prens Selman ile temas olur mu?

Cumhurbaşkanımız iki kere Kral Selman'la bir kere de Prens Selman ile görüştü. Prens Selman'da Arjantin'de Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediğini söyledi. Görüşülebilir tabi. Bu görüşmede Cumhurbaşkanımız tüm bilgileri söyleyecektir. Talebi üzerine bu görüşme olabilir.

'FETÖ'

"Trump, iadesi istenilen kişilerin listesini gönderir misiniz dedi. Ben de bu listeyi ilettim. İade taleplerimizi yeniledik ve orada FETÖ'nün iadesinin ne kadar önemli olduğunu söyledik. Ayrıca FBI'ın başlattığı soruşturmaları da gündeme getirdik.

Halk Bank konusu

"Halk Bank davasına baktığımızda FETÖ motifli bir davadır. Daha önceki dava FETÖ'ye destek veren bir savcıydı. Kendi gitti ama ekibinden birileri kaldı demek ki. Orada bizim MASAK gibi kurumlarda bir soruşturma başlattılar. Halk Bankası kendileriyle ilgili tüm bilgileri verdiler. Tüm incelemeler sonucunda Halk Bankası'nın İran yaptırımlarını delmediği kararına varmıştır. Atilla'nın da bundan sonraki cezasını Türkiye'de çekebilmesi için gönderilmesi gerektiğini söyledim. Hakan Atilla Türkiye'ye dönmek istediğini bildirmişti şu anda bir temyiz süreci var. Nihai aşamada bu olacak. FETÖ, ABD misyonlarına da nüfuz etmiş.

AİHM'in Demirtaş kararı

"12 yıl Avrupa Konseyi'nde zaman geçirdim. O dönemde de Avrupa Konseyi'nin reforma tutulması önceliğimizdi. Bu sürece en çok Türkiye katkı sağladı. Bu güzel bir şey. Avrupa Konseyi'nin siyasi kurumları var. Ama AİHM siyaset yapılacak bir yer değildir. Bu kurum siyasallaştı. İnsan Hakları Mahkemesi bu verdiği kararla siyasi karar verdiğini kanıtlamıştır. Bu karar hukuki değildir, siyasidir. Buna itiraz etme hakkımız var. Venedik Komisyonu tavsiyelerde bulunur görüş bildirir. Daha öcneki kararlarınızda makul şüpheyle bu kişinin tutuklandığını söylüyorsunuz, böyle bir şey varsa bu kişinin tutuklanıp serbest bırakılması bizim kanunlarımızla olur. Buna itiraz hakkımız var. 47 yargıcın katıldığı büyük kurula götürüyoruz.

"Bu karar uygulanmadı, üyelik tehlikeye düşer diyorlar. Kim diyor bunu ya? Bu konuda bizim Adalet Bakanlığımız ve yargımız bunun yorumlarını yapacaktır. Ama ben bu kararları uygulamayan başka ülkeler de oldu ve üyelikleri tehdite girmedi.

AB en güvenilir ortak mı?

"Mogherini haddini aştı. Toplantıda da bunu söyledim. Yunanistan'a neden sesiniz çıkmıyor dediğimde yüz ifadesini görmenizi isterdim. Onlar için AB üyeleri neler yaparsa yapsın iyidir. Bize Gezi döneminde ders vermeye kalktılar ama Fransa'da neler oldu hiçbir şey söylemediler.

"Türkiye'den güvenilir ortak bulamazlar. "