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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya silah satışı yanıtı

"Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiç bir zaman çaresiz değildir"

12 Eylül 2017 21:42

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye'ye silah satışıyla ilgili sözlerine ilişkin, "Bu tür yaklaşımlar esasen bizim kendi milli savunma sanayimizin güçlenmesine vesile oluyor. Bu anlamda yerli ve milli üretimi artırıyoruz her alanda. Kendi savaş uçağımızı helikopterimizi üretiyoruz. Türkiye hiç bir zaman çaresiz değildir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye silah satışına ilişkin sözlerine ise "Merkel'in bu yaklaşımını doğru buluyoruz. Daha olgun buluyoruz. Seçim atmosferinde bile sağduyulu davranmak hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

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