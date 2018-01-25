DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'NİN GÜVENLİ BÖLGE ÖNERİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

*Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

\"Bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde bırakın kabul etmeyi görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım\"

\"Güveni tesis edebilmemiz için de ABD\'den somut adımlar görmemiz gerektiğini de söyledik. Dolayısıyla sadece bununla sınırlı. Yani öyle bir teklif geldi, hemen öyle kabul et olmaz. Bunlar ciddi işler. Detayını da konuşabilmek için önce o güvenin yeniden tesis edilmesi lazım\"

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Dr. Karin Kneissl ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. ABD\'nin güvenli bölge önerisiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, \"Zeytindalı Operasyonu\'nu Afrin\'de başlattıktan sonra Rex Tillerson\'dan bir açıklama gelmişti; güvenli bölge konusunda Türkiye ile beraber çalışabiliriz diye. Biz de zaten operasyonu başlatırken buraların Afrin bölgesindeki Suriye halkı için, evlerini terk eden ve yerinden edilmiş insanlar için adeta güvenli bölgeler olacak demiştik. Sonra böyle bir açıklama geldi. Paris\'teki görüşmemizde ne demek istediğini kendisine sordum. Kendisi de Türkiye-Suriye sınırında baştan sona 911 kilometrede 10 kilometrelik bir güvenli bölge düşündüklerini ama 30 kilometre öteden de Türkiye\'ye roketler geldiği için 30 kilometre olabileceğini, dolayısıyla böyle bir tampon bölge oluşturmayı kastettiğini söyledi. Tabi bu güvenli bölge konusunda daha önce Cumhurbaşkanımız gündeme getirmişti. Farklı yorumlarımız olabilir veya hedefler, beklentiler olabilir. Bizim anladığımız şey farklı, onlarınki farklı olabilir. Ama her şeyden önce bizim ABD ile güvenli bölge veya başka bir konu, yani ciddi bir konuyu samimi bir şekilde bırakın kabul etmeyi görüşebilmemiz için önce güveni yeniden tesis etmemiz lazım. Daha önce neden güvenemeyeceğimize dair açıklamalarda bulundum, sebeplerini de açıkladım. Yani ABD\'nin YPG\'ye verdiği silah, Münbiç\'ten bu yana ABD\'nin bize verdiği hiçbir sözü tutmaması. En son Sayın Trump\'ın \'YPG\'ye bundan sonra silah vermeyeceğiz\' demesi. Hatta dün akşamki telefon görüşmesinde \'Artık vermiyoruz\' demesi. Bunları uygulamada da görmemiz lazım. Dolayısıyla FETÖ\'nün Amerika\'da yaşaması, bir güven bunalımı oldu. Önce bu güveni tesis etmemiz lazım dedim, herhangi bir şeyi sizinle konuşabilmemiz için. Ve güveni tesis edebilmemiz için de ABD\'den somut adımlar görmemiz gerektiğini de söyledik. Dolayısıyla sadece bununla sınırlı. Yani öyle bir teklif geldi, hemen öyle kabul et olmaz. Bunlar ciddi işler. Detayını da konuşabilmek için önce o güvenin yeniden tesis edilmesi lazım\" dedi.

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