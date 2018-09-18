Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherin ve Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda İdlib mutabakatına ilişkin görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefonda İdlib mutabakatına ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Mogherini ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüşmüştür" denildi.

Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştüğü bildirildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Kaynaklar, Çavuşoğlu'nun ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştüğü bildirildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Maas, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Bu görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu'nun yoğun telefon trafiği

Bakan Çavuşoğlu, gün içerisinde İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Kırgız mevkidaşı Erlan Abdıldayev ile telefon görüşmeleri yapmıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla da İdlib mutabakatına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Çavuşoğlu, ayrıca Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de görüşmüştü.