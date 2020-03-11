Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşına "Sığınmacılar, gizli merkezde tutuluyor" haberini hatırlattı: "Gördünüz mü?" diye sordu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan New York Times'ın 'Yunanistan'ın sığınmacıları gizli merkezlerde tuttuğu iddiaları'na yer verdiği haberine atıfta bulunarak Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a "Bu haberi gördünüz mü?" diye sordu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York Times'ın (NYT) 'Yunanistan'ın sığınmacıları gizli merkezlerde tuttuğu iddiaları'na yer verdiği haberini Twitter hesabından paylaştı. Çavuşoğlu, aynı gönderide Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı da etiketleyerek, "Bu haberi gördünüz mü?" dedi.

Yunanistan Hüûümet Sözcüsü Stelios Petsas ise bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında, NYT'deki iddiaları yalanladı. TIKLAYIN - New York Times: Yunanistan, sığınmacıları yargılamadan gizli merkezlerde tutuyor

Ne olmuştu?

Yunan hükümetinin, Avrupa’ya geçmek isteyen sınırdaki sığınmacıları uluslarası hukuka aykırı bir şekilde iletişim ve yargı sürecinin olmadığı gizli bir lokasyonda tutup Türkiye’ye geri gönderdiği iddia edildi.

New York Times’ta (NYT) yer alan “Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri:’Hayvanlar gibiyiz’” başlıklı araştırma haberde, Yunanistan’da sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere işaret edildi.

Sığınmacılarla yapılan mülakatlara da yer verilen haberde, Yunanlıların sığınmacı mültecileri yakalayarak üzerlerindeki elbiseler dahil bütün varlıklarını gasp ettiği, dövdüğü ve hiç bir hukuki işlem yapmadan Türkiye’ye geri gönderdiği kaydedildi.

Haberde, NYT’nin yerinde raporlama ve uydu görüntülerinin adli analizi sonucunda Yunanistan'ın kuzeydoğusunda böyle gizli bir merkezin varlığını doğruladığının altı çizildi.