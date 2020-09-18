Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili "alçakça bir manşet" attığını söyleyerek, "Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık, gerekli tepkilerimizi gösterdik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili yapılan bir haber nedeniyle Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis’in bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

"Yunanistan'da bir gazete, alçakça bir manşet attı, biz gerekli tepkilerimizi gösterdik. Bugün Yunan büyükelçiliğini bakanlığımıza çağırdık ve sert bir şekilde tepkimizi gösterdik. Atinadaki büyükelçimiz de dışişleri bakanı ile görüştü. Bu ne kadar alçaldıklarını gösteriyor. Basın özgürlüğü çerçevesinde bizi de eleştiriyorlar bu doğal ama bu hakaret küfür basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmemelidir.

Bugün Yunan dışişleri bakanlığının yaptığı açıklamayı olumlu bulduk, kınadık. Basın özgürlüğü ile bağdaştırmıyorlarlasa hukuki olarak gerekeni yapmak onların sorumluluğunda. Bu seviyeye düşülmemeli. Gerekli işlemleri yapacağız.

"Biz artık federasyon için müzakere etmeyeceğimizi defalarca söyledik"