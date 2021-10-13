Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG/PKK saldırılarında hem Rusya'nın, hem ABD'nin sorumluluğu var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG/PKK saldırılarında, hem Rusya'nın hem de ABD'nin sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Suriye'ye yeni harekat olur mu?" sorusunu cevapladı ve "Son derece kararlıyız, gerekeni yaparız" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye açıklaması ile ilgili olarak, "Son dönemde PKK/YPG saldırılarını artırdı. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için son derece kararlıyız, ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

"Verilen sözler tutulmadı"

Çavuşoğlu şunları söyledi; "PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde saldırılarını artırdığını görüyoruz. Bizim askerlerimize ve polisimize de saldırdılar 7 Ekim'de bir askerimiz 10 Ekim'de 2 polisimiz şehit oldu. PKK/YPG'nin Türkiye'ye roket atma menzili 30 km. Biz sınır ötesi harekatlarımızdan sonra ABD ve Rusya ile bir mütabakata varmıştık. Her iki ülke de teröristleri 30 km uzaklaştıracaktı. Bu sözler tutulmadı.

Son yapılan saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var çünkü sözlerinde durmadılar. Bizim burada yapmamız gereken şey yine kendi göbeğimizi kesmek. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."