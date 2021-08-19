Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni koşullara göre Kabil'de kalıp kalmayacağımıza yeniden karar vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Taliban'ın mesajlarını olumlu karşılıyorum" ifadesinin bağlamından koparıldığını belirterek, “Biz Taliban'ın ideolojisini falan savunmuyoruz. Ülkede fiili bir durum var. Yabancı misyonlarda da bir panik. Ben Taliban'ın mesajları derken, Afgan halkı ve yabancılar için söylediklerini kastettim. Birçok yabancı ülke de benzer şekilde o mesajları olumlu bulduğunu ilan etti" dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'daki son duruma ilişkin olarak, Türk askerlerinin konumlarını koruduğunu belirterek, "Havaalanının çalışır olması için çaba gösteriyoruz. Çünkü önceliğimiz vatandaşlarımızın tahliyesi. Amerikalılar da tahliyelere destek için asker gönderdi. Ancak hâlâ havaalanı çevresinde pistlere girmeye çalışan insanlar var ve zaman zaman akın edercesine geliyorlar" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'na ek olarak Türk askerlerinin gidip gitmeyeceğiyle ilgili soruya ise, “Biz NATO'da konuyu konuştuğumuzda koşullar farklıydı. Şimdi fiili durum nedeniyle yeni şartlar ortaya çıktı. O nedenle ilk konuştuğumuz noktada değiliz. Şimdilik öc Afganistan'ın geleceğine karar vermek üzere toplanan müzakere heyetini yakından takip ediyoruz. Nasıl bir yönetim oluşacağını takip ediyoruz. Bütün taraflarla görüşüyoruz. Ortaya çıkacak yeni koşullara göre Kabil'de kalıp kalmayacağımıza, asker gönderip göndermeyeceğimize yeniden karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.