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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Fransız mevkidaşı Drian ile görüştü

18 Mart 2021 18:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Avrupa Birliği (AB) ve bölgesel konular ele alındı.

Avrupa birliğiABMevlüt ÇavuşoğluJean-Yves Le DrianDışişleri BakanıTürkiye FransaFransa
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