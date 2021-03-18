Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Fransız mevkidaşı Drian ile görüştü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">Dışişleri Bakanı <strong>Mevlüt Çavuşoğlu</strong>, Fransız mevkidaşı <strong>Jean-Yves Le Drian</strong> ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Avrupa Birliği (AB) ve bölgesel konular ele alındı.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<p>Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.</p>\n<p>Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Le Drian'ın görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleler ile AB konuları ele alındı.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>