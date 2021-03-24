Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO dışişleri bakanları toplantısında ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili görüşme gerçekleşti.

Bu bakanların Joe Biden'ın Başkan olarak göreve başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme oldu.

Blinken görüşmeden sonra yaptığı Twitter paylaşımında, "Bugün Brükselde Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm. NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele konusunda işbirliğimize devam etmeyi istekle bekliyorum. Yunanistan ile gerçekleştirdikleri istikşafi görüşmelere desteğimizi dile getirdim, demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladım." yazdı

Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ele almışlardı. Bugünkü görüşmelerin gündeminde S-400'lerin, ABD'nin Suriye'de destek verdiği grupların ve Doğu Akdeniz krizinin olması bekleniyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken, S-400'lerin elden çıkarılması için çağrıda bulundu; İstanbul Sözleşmesi kararı konusunda endişelerini iletti

Blinken'ın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri elinde tutmaması gerektiği konusunda çağrı yaptığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken, ikili görüşmede ABD'nin Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi konusundaki endişelerini de Çavuşoğlu'na bildirdi.

Açıklamada görüşmede ayrıca iki ülkenin Suriye ve Afganistan'daki ortak çıkarlarının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin, demokrasi ve insan hakları başlıklarının da ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu: S-400'ü satın aldığımızı, işin bittiğini söyledik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "S-400'ü satın aldığımızı, işin bittiğini söyledik" dedi.

Çavuşoğlu, "S-400 meselesinin Türkiye için bittiğini bir kez daha söyledik. Bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzeri, ihtiyaçlarımızı karşılamak için müttefiklerimizle işbirliği içinde olacağımızı söyledik" ifadelerini kullandı ve ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Blinken: Türkiye'yi yakın tutmak hem ABD'nin hem NATO'nun çıkarına

Blinken dün gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Ankara'yla farklılıklarımız olduğu bir sır değil" dedi. Blinken, bu farklılıklara rağmen Türkiye'nin NATO'ya yakın kalmasının ittifaktaki herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.

"Türkiye uzun süredir bizimle olan, değer verdiğimiz bir müttefik" diyen Blinken, NATO'da kalmanın Ankara için de çıkarlı olacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı, NATO'nun iç bölünmeler yaşadığı dönemden daha güçlü çıkabileceğine inandığını söyledi.

Büyükelçi Satterfield: Bu yönetim Türkiye’yi bir stratejik müttefik olarak görüyor

Geçen cuma günü bir grup gazeteciyle bir araya gelen ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD’deki yeni yönetimin Türkiye’ye bakışını şöyle değerlendirmişti:

“Bu yönetim Türkiye’yi bir stratejik müttefik, NATO partneri, bölgesi ve ötesinde önemli bir ülke olarak görüyor. Bu önceki yönetimin yaklaşımından çok da farklı değil. Ama Başkan Biden ve yeni ekibin farklı yaklaştığı konular da var. Farklar Türkiye’ye özel değil. Yönetim transatlantik ilişkilere önem veriyor. Transatlantik ilişkilerin kurumlarına önem veriyor.”