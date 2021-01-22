Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye sözünü yerine getirir, AB de sözünü tutmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile temasları sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "Diyaloğu devam ettirme konusunda AB ile hemfikiriz" derken "Vize serbestisi konusunda adım bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Brüksel'de AB ve NATO ile temasları sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

AB ile ilişkiler hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Diyaloğu devam ettirme konusunda AB ile hemfikiriz. Somut atılabilecek adımları gözden geçirdik. Biz vize serbestisi konusunda bir adım bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye sözünü yerine getirir, Avrupa Birliği de verdiği sözleri tutmalı. Muhataplarımızda da aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık"

Bakan Çavuşoğlu, "(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile başlayacak istikşafi görüşmeler ile ilgili açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Yunanistan başlayacak istikşafi görüşmeler öncesinde gerilimi arttıracak adımlar atmamalı" dedi.

AB Konseyi Başkanı Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile ayrı ayrı görüşmek için Brüksel'de bulunuyor.