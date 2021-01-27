Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ile AB arasında diyalog için fırsat penceremiz var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz yıl Türkiye-AB ilişkilerinde zor bir yıldı. AB, Türkiye'ye aralık ayında bir el uzattı, biz de buna pozitif karşılık verdik. Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un eş başkanlıklarında Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8'inci toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz yıl Türkiye-AB ilişkilerinde zor bir yıldı. AB, Türkiye'ye aralık ayında bir el uzattı, biz de buna pozitif karşılık verdik. Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var. Belçika, Almaya, İtalya, İspanya, Portekiz ile yaptığımız yakın zamandaki temaslar AB'deki çoğunluğun da bu görüşte olduğunu destekler nitelikte. Benim Brüksel'de yaptığım toplantılarda bir yol haritası üzerinde çalışmaya karar verdik. Somut adımlar atmaya karar verdik. Türkiye-AB ortaklığının gerçekten son derece önemli konularda önemli etkiler yaratabilecek ortaklık olduğunu düşünüyorum. Biz tabii ki bu anlamda bu ortaklığımızı desteklemiş durumdayız. Bu ortaklığı, mülteci krizinde 2016 yılında gerçekleştirebileceğimizi de kanıtladık. Burada gerçek bir ortaklık söz konusu, aday ülke olarak" dedi.

"Görüşmelerimiz başladı"

Bakan Çavuşoğlu, tüm ilişkilerde olduğu gibi her iki tarafın da beklentileri olduğunu belirterek, "Bizler, 18 Mart mutabakatının güncellenmesini talep ediyoruz, gümrük birliğinin güncellenmesini, vize serbestisi ve göç gibi alanlarda da iş birliğinin sürdürülmesini bekliyoruz. Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri başlattık. Fransa ile ilişkilerimizin normalleşmesi konusunda görüşmeler başladı. Ülke içinde de bir reform süreci başladı. 5+BM toplantısının Kıbrıs konusunda yapılması ve Doğu Akdeniz ile ilgili bir konferansının düzenlenmesi konusunda önerilerimiz var. Hollanda'nın bu konudaki desteğini önemsiyoruz. Avrupa'daki Türkler başarılı entegrasyonun örneklerini sunuyorlar. Bu anlamda iki Alman bilim insanının koronavirüs aşısını geliştirmedeki başarısını da önemsiyoruz. Birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şey var. Bu toplantı farklı alanlarda da son derece verimli sonuçlar verecektir" diye konuştu.

"Birbirimize ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu görüyoruz"

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok da "Burada bazı ikilemler olsa da birlikte çalışabilmenin yöntemlerini arayacağız. NATO çerçevesinde savunma alanında iş birliğimiz de devam edecek. Bizim ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bizim müttefikliğimiz çok eski yıllara dayanıyor. Bu şekilde birlikte çalıştığımızda 100 yılın bize getirdiği engelleri de aşabileceğimize inanıyorum. Burada fırsatları da değerlendiriyoruz. Biz bu fırsatlar sırasında birbirimize ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Terörizmle mücadelede Türkiye son derece hassas bölgede bulunuyor. Bu bölgenin getirdiği koşullar ülkenin de güvenliğine tehdit oluşturur nitelikte. Bu problemleri birlikte çalışarak aşabiliriz. Küresel bir koalisyon çerçevesinde çalışabiliriz, polis teşkilatları birlikte çalışmalar yürütebilirler. Birbirimize göçün getirdiği tehlikeler ile baş edebilmek için de ihtiyacımız var. Türkiye'nin göç akınını kontrol edebilmek için inanılmaz çabaları var. Türk Sahil Güvenlik Kuvvetleri bir taraftan göçmenleri denizden kurtarmaya çalışırken bir taraftan siyasi çelişkiler de yaşıyoruz. Çünkü Avrupa'daki ülkeler istedikleri kadar mülteciye ev sahipliği yapamıyorlar. AB finansal ve teknik destek sağlamaya devam ediyor" dedi. (DHA)