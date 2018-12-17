Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Trump, “Fethullah Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıyoruz” dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Fethullah Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıyoruz” dediğini aktardı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamında düzenlenen CNBC muhabiri Hadley Gamble moderatörlüğündeki yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda soruları yanıtladı.

Fethullah Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesi konusunda sürecin nasıl ilerlediğine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, herkesin bir "CIA ajanı olan rahip Andrew Brunson’a odaklandığını ancak Türkiye- ABD ilişkilerinde bu konudan daha büyük meseleler olduğunu” söyledi.

Çavuşoğlu, “Bu meselelerden birini ABD'nin Suriye'de YPG'ye verdiği desteğin oluşturduğunu ve bunun Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini, diğer ciddi meselenin ise 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların elebaşı Gülen'in hala ABD'de yaşaması olduğunu” kaydetti.

Gülen’e ilişkin “FBI tarafından birçok eyalette yürütülen soruşturmada bu örgütün karanlık tarafının ve ABD yasalarını nasıl ihlal ettiklerinin fark edildiğini” savunan Çavuşoğlu, "Bizim beklentimiz çok net. İkili anlaşmalarımız var, uluslararası hukuk ortada. Bu kişi ve bu örgüte üye diğerlerini, 84 isimden oluşan listeyi, Türkiye'ye iade talebiyle ABD'ye sunduk" dedi.

Çavuşoğlu, Gamble'ın "Bunun gerçekleşeceğine inanıyor musunuz?" sorusu üzerine, "En son Buenos Aires'te en son bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek. Üzerinden neredeyse iki, hatta üç yıl geçti" diye konuştu.