Çavuşoğlu: Esad, demokratik bir seçim kazanırsa onunla çalışmayı düşünürüz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Fethullah Gülen ve diğerlerinin sınır dışı edilmesi için çalışıyoruz” dediğini söylerken "Kısa süre önce FETÖ'nün vergi kaçırdığına dair FBI soruşturmasını gördüm" dedi. Çavuşoğlu, "Trump'ın Suriye'den çekilmeyi planladığına inandığını" ifade ederken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın demokratik bir seçim kazanması durumunda "onunla çalışmayı düşüneceklerini" belirtti.

Katar'daki Doha Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fethullah Gülen'in iadesi ve Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu'nun aktardığına ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'Gülen ve diğer kişilerin' iadesi konusunda çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca FBI'ın Gülen yapılanmasının nasıl vergi kaçırdığına dair yürüttüğü güvenilir bir soruşturma olduğunu ekledi.

Öte yandan Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekmeyi değerlendirdiğini de söyleyen Çavuşoğlu, Suriye lideri Beşar Esad'ın demokratik bir seçimden galip çıkması halinde kendisiyle çalışmayı göz önünde bulundurabileceklerini dile getirdi.