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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantı iptalinin ardından Alman mevkiidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu'nun konuşması, salonda yeterince yangın koruması olmaması gerekçe gösterilerek iptal edilmişti

07 Mart 2017 02:17

Türkiye ile Almanya arasında, Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel’in İstanbul’da tutuklanması ve ardından Türk bakanların bu ülkedeki seçmenlere hitaben yapacağı konuşmaların iptal edilmesi ile tırmanan gerilim kriz boyutuna ulaştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın Almanya’da planladıkları konuşma programlarına yerel yönetimlerce izin verilmemesinin ardından son haber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “NAZİ” benzetmesi yaparak “Almanya’yı dünyaya rezil edeceğini” açıklaması ve Berlin’in “Rezilce” ifadesini de içeren sert yanıtından sonra Çavuşoğlu’nun yarın (7 Mart Salı) Hamburg’da konuşma yapacağı salon için yerel yönetimin izin vermediği haberi geldi. Daha sonra Çavuşoğlu'na başka bir salon ayarlanacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu iptalin ardından, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le görüştü. Başta Almanya'nın tutumundan duyulan rahatsızlığın iletildiği görüşmede, Çavuşoğlu'nun Almanya'ya yapacağı ziyaret ve Gabriel'le yarın yapacağı yüz yüze görüşme ele alındı.

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