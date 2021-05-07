Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, tartışma yaratan “Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız” sözüne açıklık getirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tartışma yaratan “Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız” sözüne açıklık getirdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın, “Sayın Bakan... “Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız” demenize tepki var. Sanki her şey turistler içinmiş gibi bir algı çıkıyor bu cümleden. Ayrıca bu cümleden bir aşağılama çıkaranlar da var. Ne diyorsunuz bu konuda?” sorusuna yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, “Uzun bir açıklamadan tek bir cümleyi çıkarıp almışlar. Benim o cümlede kastettiğim turizm çalışanlarımızdır. Açıklamanın başına bakılırsa bu anlaşılır” dedi.

“Ayrıca ben açıklamamda Türkiye’deki aşılama çalışmasını, halkımızın sağlığını da gözeterek yaptığımızı açıkça vurguladım” diyen Bakan, devamında şunları kaydetti:

“Bizim ‘Güvenli Turizm Konsepti’ çalışmamız var. Sertifikasyon uygulamamız var. Buna göre havaalanında karşılayanlardan ulaşım hizmeti verenlere, resepsiyon görevlilerinden tur rehberlerine kadar tüm turizm çalışanlarımızın aşılanmalarını sağlayacağız.

“Turizm çalışanlarımızın aşılanması, sadece turistler için yaptığımız bir şey de değil”

Yani benim ‘turistin görebileceği’ derken kastettiğim tabii ki turizm çalışanlarımızdır. ‘Turisti iki yüz metreden, on metreden gören her vatandaşı aşılayacağız’ gibi bir şey söylemedim tabii ki. Bu saçma olur. Ama tek bir cümleyi alıp çarpıtıyorlar. Turizm çalışanlarımızın aşılanması, sadece turistler için yaptığımız bir şey de değil. Turizm çalışanlarımızın sağlığını da korumak için.

Turist dediğimizde neden akla sadece yabancı turistler geliyor? Yerli turistlerimiz yok mu? Turizm alanında yaptığımız çalışma, yerli ve yabancı bütün turistlerimiz içindir. Turizm güvenliğine böyle bakıyoruz biz. Geçen yıl da ‘Güvenli Turizm Konsepti’ çerçevesinde test uygulaması yapmıştık. Hem turistlere hem turizm çalışanlarımıza. Bu da benzer bir yaklaşımdır.

“Turizm alanında yer alan tüm turizm çalışanlarımızı aşılayacağız, yaklaşımımız bu”

Dünyanın tüm turizm ülkeleri, böyle çalışmalar yapıyorlar. Turizm, bir hareketlilik alanı. O alanı güvenli hale getirmek için bütün turizm ülkeleri benzer yaklaşımlar içinde.

“Bunu hem turizm çalışanlarımızın için hem de yerli yabancı tüm turistlerin sağlığı için yapıyoruz”

Turizm alanında yer alan tüm turizm çalışanlarımızı aşılayacağız. Yaklaşımımız bu. Buradan nasıl oluyor da halkı aşağılama sonucu çıkarılıyor, anlamış değilim. Bir kez daha söylüyorum: Bunu hem turizm çalışanlarımızın sağılığı için hem de yerli yabancı tüm turistlerin sağlığı için yapıyoruz.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.