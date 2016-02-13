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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'ye kara harekâtı konusunda alınmış bir karar yok

"IŞİD ile mücadele konusunda en somut önerileri Türkiye yapıyor"

13 Şubat 2016 18:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye kara operasyonu konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınmış ortak bir karar yok" dedi.

Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısı ve Güvenlik Konferansı'na katılan Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye ve IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye ve Suudi Arabistan'ın başından beri kara operasyonundan yana olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Tüm koalisyon toplantılarında biz 'IŞİD'le mücadele edeceksek böyle kapsamlı bir strateji, sonuç odaklı strateji olması lazım' diyoruz" dedi. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Böyle bir strateji olursa 'Türkiye ve Suudi Arabistan biz hepimiz kara operasyonuna girebiliriz' dedik. Millet diyor ya 'IŞİD ile mücadelede Türkiye isteksiz' diye. Ama en somut önerileri de Türkiye yapıyor. Suudi Arabistan şimdi Türkiye'ye uçak da gönderiyor, İncirlik'e. Geldiler, keşif çalışması da yaptılar üslerde. Şu an kaç uçak gelecek, sayısı belli değil. Bu Suudi Arabistan'ın Suriye'deki terörle mücadele konusundaki kararlılığının bir göstergesi."

 

Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ve Suudi Arabistan biz hepimiz kara operasyonuna girebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. 

 

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