Çavuşoğlu: Suriye'ye kara birliği gönderebiliriz



Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Çavuşoğlu, Ankara'nın Suriye politikası ile ilgili Yeni Şafak Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirilecek bir kara operasyonuna Suudi Arabistan'la birlikte dahil olabileceğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Kara operasyonu da olması lazım" diye konuştu.

"Suudi Arabistan'la girebiliriz"

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Böyle bir strateji olursa 'Türkiye ve Suudi Arabistan biz hepimiz kara operasyonuna girebiliriz' dedik. Suudi Arabistan şimdi Türkiye'ye uçak da gönderiyor, İncirlik'e. Geldiler, keşif çalışması da yaptılar üslerde. Şu an kaç uçak gelecek, sayısı belli değil. 'Gerekirse asker de gönderebilirim' dedi. Bu Suudi Arabistan'ın Suriye'deki terörle mücadele konusundaki kararlılığının bir göstergesi" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, ayrıca Suudi Arabistan'ın İncirlik Hava Üssü'ne uçak ve asker göndereceğini, ancak kaç tane uçağın geleceğini belli olmadığını belirtti.

Esad rejiminin yıkılmasına destek veren Suudi Arabistan, Suriye'de ABD öncülüğünde düzenlecek bir kara harekatına katılacağını açıklamıştı.