Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: IŞİD'le mücadelede silahlar PKK'nın eline geçmemeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IŞİD'le mücadele için Irak'a gönderilen silahlar konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu silahlar PKK'nın eline geçmemeli" dedi.

Irak ordusunun yüzde 95'e yakınının bir mezhebe dayalı olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Burada bunlara verilecek silahların nereye gideceğinin kontrolü söz konusu olmayabilir. Yeni oluşum, Irak'taki yeni yapılanma dikkate alınarak destekler verilmeli. Buraya giden silahlar terör örgütlerinin eline geçmemelidir. PKK'nın eline geçmemelidir. Biz de bu konudaki hassasiyetlerimiz gündeme getirdik" şeklinde konuştu.

'Maliki'nin hatalarından ders çıkarılmalı'

"Maliki rejiminin hatalarından herkes ders almış gözüküyor. Dolayısıyla bu hataların bir daha tekrarlanmaması gerekiyor" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak'ın sınır, toprak bütünlüğünün korunması gerekiyor. Irak'ın yer altı, yer üstü zenginliklerinden tüm Iraklıların faydalanması gerekiyor. Irak Anayasası kapsamında hiçkimsenin dışlanmaması gerekiyor" dedi.

NATO içinde oluşan tehditlere başından müdahale edebilmek için bir öncü güç oluşturma fikrine de değinen Çavuşoğlu, "Bunun nasıl olacağı ve ne yapılacağı konusunda henüz karar verilmiş değil" şeklinde konuştu.