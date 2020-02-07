Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rejimin İdlib'deki saldırılarını yarın Rusya'dan gelecek heyetle görüşeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejimin İdlib'de saldırılarını yarın Rusya'dan gelecek heyetle görüşeceğiz" dedi.

Ankara'da Slovenya Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Rusya ve İran'la Astana sürecini başlattık. Soçi formatında toplantılar gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çabaların amacı ateşkesin kalıcı olmasını sağlamak ve siyasi sürece ivme kazandırmaktı. Ne var ki, siyasi sürece inanmayan rejimin saldırganlığı arttı" dedi.

Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğünü ifade eden Dışişleri Bakanı, "Sayın Cumhurbaşkanımız, iki gün önce Putin ile görüştü. Bu görüşmede heyetlerimizin görüşmesinde mutabık kaldılar. Biraz önce gelen bilgiye göre Rusya'dan bir heyet yarın Türkiye'ye geliyor. Görüşmelerimizi yapacağız. Amacımız rejimin saldırganlığını durdurmak ve siyasi sürece ivme kazandırmaktır" diye konuştu

Çavuşoğlu, Suriye ordusunun Türk askerlerine saldırmasının ardından "kat kat fazlasıyla karşılık verildiğini" söyledi.