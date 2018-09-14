Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul,14 Eylül (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavit Bajva ile görüştü.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Dışişleri Bakanı Kureyşi ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Pakistan arasında uzun zamandır müzakere edilen Serbest Ticaret Anlaşmasının tamamlanması ve imzalanması konusunda çaba sarf edeceklerini belirtti. Resmi ziyaret için Pakistan\'da bulunan Çavuşoğlu, Bakan Kureyşi\'yi partisinin seçimlerde gösterdiği başarı ve dışişleri bakanı olarak tekrar görev alması dolayısıyla tebrik etti



