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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: OHAL'i en kısa sürede sonlandırmayı hedefliyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, alınan önlemlerin rövanşizmle değil, uluslararası yükümlülüklerle uyumlu alındığını söyledi

09 Ağustos 2016 01:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanun Hükmünde Kararname'yle ilan edilen 3 aylık OHAL'i en kısa zamanda sonlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Amerikan Newsweek dergisinde 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri ele alan makalesi yayınlamdı.

“15 Temmuz gecesi Türk demokrasisi için neredeyse korkunç bir kabusa dönüşecekti.” ifadesini kullanan Çavuşoğlu, askerin arasına gizlenmiş darbecilerin o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, anayasal düzeni ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmek için kanlı bir eylem gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

 

"Türkiye'nin demokratik rejimi uçurumun kenarından kurtarılmıştır"

 

Çavuşoğlu, Türk devletinin kararlığı ve halkı ile birlik içerisinde hareket etmesiyle darbe girişiminin önlendiğini vurgulayarak, “Türkiye’nin demokratik rejimi uçurumun kenarından kurtarılmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, bu doğrultuda olağanüstü hal ilanının amacının, ne vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamak ne de demokrasi veya hukukun üstünlüğünden taviz vermek olduğunu belirterek, “Bu karar, FETÖ terör örgütüne karşı verilen mücadelede en hızlı ve etkili şekilde hareket etmek ve en kısa sürede normale dönmeye hizmet etmektedir.” ifadesini kullandı.

Yakın geçmişte Fransa’nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin izin verdiği ölçüde olağanüstü hal hakkını kullandığına işarete eden Çavuşoğlu, makalesinde alınan tedbirlerin siyasi rövanşizm ile değil, aksine anayasa, mevzuat ve uluslararası yükümlülükler ile uyumlu bir şekilde alındığını söyledi. 

 

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