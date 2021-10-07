Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a: Söyleyeceklerini yüzümüze söylesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi Cezayir'de sömürgecilikle suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a "Bizimle ilgili söyleyeceklerini arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz, tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lviv’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'yi suçlayan açıklamalarına ilişkin "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz. Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a "Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor." demişti.