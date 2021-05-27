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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 27 Mayıs mesajı: Ülkemizde darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapandı

27 Mayıs 2021 18:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "27 Mayıs tarihimizde kara bir lekedir. Ülkemizde darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapandı" açıklamasını yaptı. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından 27 Mayıs Darbesi'nin yıldönümü dolayısıyla şu ifadeleri kullandı:

"27 Mayıs tarihimizde kara bir lekedir. Ülkemizde darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapandı. Halkın iradesini hiçbir güç engelleyemez. Demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla anıyorum"

 

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