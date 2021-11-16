Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'taki resmi temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, dün başlayan Lübnan temasları çerçevesinde Beyrut'taki Başbakanlık konutunda Mikati ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Lübnan Başbakanı ile çok boyutlu ilişkilerimizi detaylı şekilde ele aldık. Kardeş Lübnan'ın istikrarına desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, dün geldiği Beyrut'ta ilk olarak Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam ile bugün de Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile görüşmüştü.