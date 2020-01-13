Libya'daki ateşkes mutabakatını Trablus hükümeti imzaladı, Hafter salı sabaha kadar süre istedi

Halife Hafter ve Fayez el Sarraj'ın orduları, ateşkes çağrısına yanıt vermiş ve 12 Ocak'ta ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak iki taraf da birbirini ateşkesi ihlâl etmekle suçladı.
Ateşkes metninin ayrıntıları
Sputnik'in haberine göre, Libyalı taraflar birbirlerine yönelik saldırganlıklara son verme ve tüm alanlarda askeri gerilimi azaltma konusunda mutabakat sağladı.
Bu kapsamda taraflar, Libya'daki krizin çözülmesi için çalışma grupları kuracak.
Metinde, "Libyalı taraflar arasında müzakereler yoluyla siyasi çözüm bulunmasını, insani sorunların çözülmesini ve ülkenin ekonomik olarak yeniden canlanmasını sağlayacak koşulların oluşturulması için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Çalışma grubunun ilk toplantısı, ocak ayı içinde yapılabilir" dendi.
"5+5 formatında askeri komisyon kurulacak"
Taslak metnin bir diğer maddesine göre taraflar, 5+5 formatında bir askeri komisyon kurulması kurmaya karar verdi.
BM Libya Misyonu'nun önlemleri kapsamında öngörülen şekilde 5+5 formatında kurulacak askeri komisyon, çatışmanın tarafları arasındaki kesişme hattının belirlenmesinden, ateşkesin izlenmesinden ve ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanmasından sorumlu olacak.