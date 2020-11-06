Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız" dedi.

Çavuşoğlu, "Hiçbir ülkenin böyle bölünmesini, toplum içinde bölünme olmasını istemeyiz. Seçimlerin sonuçlanmasına çok az sayıda eyalet kaldı. Bir tarafta posta kullanılan oylar, elektronik ortamda kullanılan oylar sayılıyor. 1-2 gün daha alacağını düşünüyoruz. Oy sayma işleminin de demokratik ve şeffaf şekilde olmasını temenni ederiz. Tarafların da itirazları var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Başta Amerikan halkı olmak üzere hepimiz sonuca saygı duymak zorundayız. Demokrat ve Cumhuriyetçi yöneticilerle çalıştık. İlişkilerimizi parti üstü olarak görüyoruz. Yönetimin içinde olan kişilere darbe döneminde Türkiye aleyhinde yorumlar yaptığını gördük ama bu 4 yılda bu yönetimle iş birliği yapmaya çalıştık. Kim seçilirse seçilsin herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak aynı şekilde yaklaşacağız. Kişilerin dış politika ya da Türkiye'ye katkısı ya da zararı oluyor mu, olabiliyor. Trump ile Cumhurbaşkanımız arasındaki dostluk zorluklarda işe yaradı. Biz samimi adımlar atmak, bu adımlara samimiyetle karşılık almak istiyoruz." ifadesini kullandı.