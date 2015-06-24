Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail’le görüşmeyi doğruladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun Roma’da İsrail Dışişleri Direktörü Dore Gold ile görüştüğünü doğrulayarak, “Hiç görüşmeden nasıl bir uzlaşma sağlanabilir ki? Geçmişten beri uzmanlar düzeyinde iki ülke bir araya geliyor” dedi.

Çavuşoğlu, az önce makamında Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede, Mavi Marmara baskının ardından diplomatik ilişkilerin ikinci katip düzeyine düştüğü İsrail’le ilişkileri yeniden canlandırmak için Sinirlioğlu’nun, Gold ile Roma’da görüştüğü iddiaları da gündeme geldi. Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

'Top İsrail’de'

“İlişkilerin normalleşmesi adına iki ülkenin görüşmesi çok normal. Hiç görüşmeden nasıl bir uzlaşma sağlanabilir ki? Zaten bu görüşmeler yeni değil. Geçmişten beri uzmanlar düzeyinde iki ülke biraraya geliyor. Bir konuda anlaşma sağlandı (özrü kastederek). Ancak bizim istediğimiz iki konuda (ölenlerin yakınlarına tazminat ödenmesi ve Gazze’ye ablukanın kaldırılması) top karşı tarafta. Biz onlardan cevap bekliyoruz. Ancak belki daha önce bile mutabakata varılabilecek birçok noktada İsrail’in iç siyasi dengeleri yüzünden süreç uzadı.”