Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

Ali Kan / Bakü, 20 Aralık (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beşincisi düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif\'le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel konular başta olmak üzere küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleşdi. Bakü\'de beşincisi düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı\'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bir araya geldi. Toplantıda siyasi, ekonomik ve kültürel konular başta olmak üzere geniş yelpazedeki konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüntü Dökümü:

- Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile ikili görüşmesi

- Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısından görüntüler