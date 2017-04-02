Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Getireceğimiz sistem Erdoğan sonrası için elzemdir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Getireceğimiz sistem Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye için elzemdir, Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortasıdır, demokrasiyi güçlendirmemiz lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karşıyaka ilçesinde bulunan seçim koordinasyon merkezinin (SKM) açılış töreninde, boynundaki Karşıyaka Spor Kulübünün atkısıyla yaptığı konuşmaya, "Karşıyaka'yı çok seviyoruz. Karşıyakaspor’u da İzmir'i, İzmirlileri de çok seviyoruz." sözleriyle başladı.

“Kara propaganda ile korkutarak, nefret söylemleriyle alınacak sonucun doğru olmayacağına” işaret eden Çavuşoğlu, "Seçim gelir referandum gider, vatandaş tercihini yapar ama nefret tohumu devam eder." diye konuştu. Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

"Bu kadar düştünüz mü?"

"Yani 'Cumhuriyet elden gidiyor.' olmaz.. Cumhuriyet 100. yılına gidiyor, kimsenin elinde değil. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılına prensipleriyle, ilkeleriyle ve hedefleriyle gidiyor. Muhtara gideceksin, 'Muhtar 'Hayır' ver çünkü muhtarlık kalkıyor.' olmaz, yalan olur. Bunlar öyle bir noktaya gittiler ki Antalya'daki gariban Ruslara, TC vatandaşlığı alan Ruslara, 'Rejim değişiyor, şeriat geliyor, 16 Nisan'da sizi zorla Müslüman yapacaklar.' diye korkutmuşlar. Çok ayıp bir şey, komik ama çok ayıp. Bu kadar düştünüz mü?"

"Getireceğimiz sistem Türkiye'nin sigortasıdır"

Çavuşoğlu, sistemi güçlendirmek istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Getireceğimiz sistem Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye için elzemdir, Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortasıdır, demokrasiyi güçlendirmemiz lazım. Güçler ayrılığını tesis etmemiz lazım. Kuvvetler ayrılığını tesis etmemiz lazım. Kuvvetler arasında ayrılık olsun ki hiç kimse elindeki gücü suistimal edemesin. Kuvvetler ayrılığı öyle bir güçlü olsun ki tüm kurumlar birbirini çok iyi denetlesin, istikrar devam etsin, keyfi işlemler olmasın. Bunu yapıyoruz. Yargının bağımsızlığının yanında, yargının tarafsızlığı olsun ki adaletin tecelli edeceğinden şüphemiz olmasın. Bugün yargıya güvenen var mı aranızda? Ben de güvenmiyorum yargıya.

"Avrupa neden 'Hayır' için çalışıyor?"

"Avrupa ülkelerine ne oluyor, neden 'Hayır' için çalışıyorlar?" diye soran Çavuşoğlu, Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Avrupa'da "Evet" çalışmalarına ve vatandaşlarla buluşmaya engel olunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim gidişlerimizi, özellikle oradaki vatandaşla buluşmamızı engelleyerek kime destek veriyorlar? PKK'ya vermiyorlar mı, FETÖ'cülere sahip çıkmıyorlar mı? Son günlerde bazıları diyor işte, 'Tam emin değiliz, FETÖ'nün arkasında olduğundan.' Bilmezler mi? Çok iyi biliyorlar. Bugün FETÖ'yü kim savunuyorsa darbenin arkasında da o var. Darbe başarısız oldu diye kuduruyorlar. O gece saat 03.00'te 'Darbecilere nasıl muamele edeceksiniz?' diye beni sorgulamaya kalkanlar oldu. Önce halimi, hatırımı sor."

Çavuşoğlu, "Bunlara haddini bildireceğiz, bu öyle bir referandum ki hem Türkiye'nin geleceği ile ilgili karar vereceğiz hem de Türkiye, İslam karşıtlarına, teröristlere, hainlere öyle bir Osmanlı tokadı indireceğiz ki bir daha sesleri çıkamayacak." dedi.

Esnaf ziyareti

Çavuşoğlu, daha sonra Kemalpaşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Yanına gelen vatandaşların taleplerini geri çevirmeyen Çavuşoğlu, birlikte fotoğraf çektirdi.

Bir vatandaşın, "Karşıyaka'ya stadyum yapılmasını istiyoruz." demesi üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karşıyaka'da bir stadyum olması gerektiğini, bu talebi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a ileteceğini belirterek, Karşıyakaspor'un da futbolda daha iyi bir yerde olmasını arzuladıklarını ifade etti.