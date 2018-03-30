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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa'nın birbiri ile çelişen açıklamalarının hiç birisini ciddiye almıyor, reddediyoruz (1) 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını eleştirerek, "Fransa maalesef dürüst değil yüzlerine de söylüyoruz

30 Mart 2018 16:02

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un açıklamalarını eleştirerek, \"Fransa maalesef dürüst değil yüzlerine de söylüyoruz. Fransa\'nın bizimle teröristler arasında arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez. Sen kimsin, arabuluculuk yapacaksın? Arabulucuk yapma cüretini nereden buluyorsun? Fransa objektifliğini tamamen yitirmiştir. Fransa\'nın birbiri ile çelişen açıklamalarının hiç birisini ciddiye almıyoruz. Bu tür önerileri de baştan reddediyoruz\" dedi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. Toplantısı kapsamında Türkiye\'de bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un açıklamalarını eleştirerek, \"Fransa maalesef dürüst değil yüzlerine de söylüyoruz. Fransa\'nın bizimle teröristler arasında arabuluculuk yapma önerisi kabul edilemez. Sen kimsin, arabuluculuk yapacaksın? Arabulucuk yapma cüretini nereden buluyorsun? Fransa objektifliğini tamamen yitirmiştir. Fransa\'nın birbiri ile çelişen açıklamalarının hiç birisini ciddiye almıyoruz. Bu tür önerileri de baştan reddediyoruz\" diye konuştu. 

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