Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararının arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik, "Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" dedi. Almanya ile geçen sene yapılan iş birliği anlaşmasını bu yıl Rusya'ya teklif ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Rusya’dan bir heyetin sağlık uygulamalarını yerinde görmek için Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Rusya, artan Koronavirüs vakaları gerekçesiyle 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar Türkiye’ye uçuşları kısıtlama kararı almıştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, İstanbul'a haftada iki seferle sınırlı olmak üzere uçuş yapılabileceğini ifade etmişti.

Çavuşoğlu, dış politikada öne çıkan konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, Ankara-Moskova hattında iş birliği görüşmelerinin başladığını belirterek, "Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik. Bu kapsamda Rusya’dan bir heyet gelip Türkiye’deki uygulamaları yerinde görecek" dedi.

Samih Şukri açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını kaydetti.

Samih Şukri ile görüşmesinde Kahire’ye büyükelçi atanması konusunun ise gündeme gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuyu henüz konuşmadık. Bakan Yardımcılarının yapacağı toplantıda gündeme gelecektir. Daha sonra bizler de bir araya geldiğimizde orada da konuşulur" ifadelerini kullandı.