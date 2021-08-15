Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Cezayir’le işbirliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, “Bölgenin istikrarı ve barışı için kardeş Cezayir’le işbirliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz” dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, geleceğe yönelik atacağımız adımlar, ilişkilerimizi daha iyi noktaya getirme konusunda yine yapacağımız çalışmaları kardeşim Ramtane ve diğer bakanlarımızla birlikte devam ettireceğiz. Bugünkü kabulde, bölgesel konuları da ele aldık. Cumhurbaşkanı Tebbun’un bu konularda tavsiye ve önerilerini de aldık. Dün akşam da söylediğim gibi bölgesel konularda, gerek Libya olsun, Tunus olsun, Filistin meselesi dahil Cezayir’le bizim görüşlerimiz örtüşüyor. Bölgenin istikrarı ve barışı için kardeş Cezayir’le iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz”