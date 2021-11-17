Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bazı KKTC'li gazeteci ve siyasetçileri Türkiye'ye alınmadığı iddialarını yalanlamadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yakın olan veya federasyon çözümüne sıcak bakan bazı KKTC'lilerin Türkiye'ye alınmadığı iddialarını yalanlamadı.

Aralarında siyasetçi, yazar ve gazetecilerinin de bulunduğu Kuzey Kıbrıslı bazı isimlerin haklarında ‘Türkiye’ye giriş yasağı’ olduğu gerekçesiyle ülkeye alınmamasına ilişkin iddialar TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na soruldu.

CHP’li Utku Çakırözer’in sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, bazı KKTC’lilerin Türkiye’ye alınmamasını yalanlamazken, ülkeye girecek yabancılara ilişkin alınan kararları ‘egemenlik yetkisi’ olarak nitelendirdi.

Çavuşoğlu’na tepki gösteren Çakırözer, “KKTC’lilerin Türkiye’ye alınmaması sadece ‘egemenlik yetkisi’ ile açıklanamaz. Bir yanda ‘Kıbrıslıların hakkını, hukukunu biz savunuruz’ diyorsunuz, diğer yanda Kıbrıslı gazeteci, siyasetçi ve aydınları ülkeye almayarak hakkını, hukukun siz çiğniyorsunuz! Bu hukuk dışı muamelenin gerekçesi hem KKTC’lilere, hem de kamuoyuna derhal açıklanmalıdır” dedi.

Eski KKTC cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın iletişim danışmanı Ali Bizden’in 6 Temmuz, araştırmacı-yazar Ahmet Cavit Han’ın ise 12 Temmuz’da haklarında Türkiye’ye giriş yasağı olduğu gerekçesiyle İstanbul’dan Kıbrıs’a geri gönderildiği ile ilgili haberler KKTC ve Türkiye basınında yer almıştı. Ardından ekim ayında da Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir’in, Hırvatistan dönüşü İstanbul Havaalanı‘nda göz altına alınarak, uçağa bindirilmediği haberleri yapıldı.

Kıbrıs’ta yayın yapan bir gazete ise, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ulaştıklarını belirterek aralarında aydın, yazar, gazeteci ve siyasetçilerin bulunduğu 42 Kıbrıslı muhalife Türkiye’ye giriş yasağı getirdiği iddia edilen ‘yasaklı listeyi’ paylaştı.