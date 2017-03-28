Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Batılı siyasetçiler ve medya dâhil olunca 'evet' oyları arttı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu haber sitesi Beitbart'a verdiği röportajda, 16 Nisan'da yapılacak referandumun farklı bir engelle karşı karşıya olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bazı batı ülkelerindeki siyasetçilerin ve medyanın sürece dâhil olmaya ve karışmaya kalkmasının ardından 'evet' oyları arttı" dedi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bazı medya organlarının Türkiye'deki halk oylaması sürecine ve siyasete müdahale etme kararı aldığını belirten Çavuşoğlu, "Bu, kendileri için olumsuz bir etki yaptı. Bazı Batı ülkelerindeki siyasetçilerin ve medyanın sürece dâhil olmaya ve karışmaya kalkmasının ardından 'evet' oyları arttı" diye konuştu.

Sorunun sadece Batı medyasına ilişkin olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bazı siyasetçiler taraf tutuyor. Bu siyasetçilerin Türkiye'yi sevdikleri, Müslümanların hayranı oldukları, Türkiye'nin geleceğini ya da istikrarını düşündükleri için taraf tuttuğunu düşünmüyorum. Onlar iç siyasete müdahale ediyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Bu müdahalenin ters teptiğini ve Türkiye'deki "evet" oylarını artırdığını kaydeden Çavuşoğlu, Amerika ve Avrupa'da sol ideolojiye sahip medyanın aynı olduğunu söyleyerek hem Amerikan hem de uluslararası medyayı referandumla ilgili Erdoğan'a karşı taraf tuttukları için kınadı.

Çavuşoğlu, "ABD'deki ve Avrupa'daki sol görüşlü basın, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Başkan Donald Trump'ı hedef almıyor. Bu basın kuruluşları, tüm güçlü sağcı politikaları hedef alıyor. Bunların arasında Macaristan Başbakanı (Viktor) Orban ve şimdi de Polonya var. Bunlar güçlü sağcı hükümetlerden nefret ediyorlar" dedi.

"Mevcut anayasa cumhurbaşkanına çok fazla yetki veriyor"

Çavuşoğlu röportajda, "Mevcut anayasa, hesap verme mecburiyeti, sorumluluk ve yargı denetimi olmadan cumhurbaşkanına çok fazla yetki veriyor" ifadelerini kullandı.

Referandumla hükümet sisteminde yapılması öngörülen değişikliğin ABD'dekine benzer bir yürütme oluşturup oluşturmayacağına yönelik soruya Çavuşoğlu, "Yetki halkın elinde olacak. Halkın iradesinde olacak. Millet, hükümeti kimin oluşturacağına karar verecek ve her seçimle hükümeti kendi direkt kuracak. İrade milletin olacak, başka kimsenin değil" yanıtını verdi.

"Sistem, Türkiye için çok faydalı"

Çavuşoğlu, "Sistem çok açık ve net aynı zamanda Türkiye için çok faydalı. Yetki sınırlarını netleştirirken demokrasinin ana hattını oluşturan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Halk oylamasında "evet" çıkması halinde Meclis'in yetkisinin artırılacağını belirten Çavuşoğlu, "Aynı zamanda cumhurbaşkanına hesap verme zorunluluğu getirilecek ve halk oylamasından 'evet' çıkarsa cumhurbaşkanına çok daha fazla sorumluluk verilecek" dedi.

"İrade milletin olacak, başka kimsenin değil" diyen Çavuşoğlu, Türkiye’de halihazırda hükümet ve Meclis arasında güçler ayrılığı olmadığına dikkat çekti. Çavuşoğlu, yeni sistemle güçler ayrılığının "açıklık" kazanacağını vurguladı.

Mevcut sistemde milletvekillerinin mevzuat tasarısı oluşturmadığını kaydeden Çavuşoğlu, bunu hükümetin ve bürokratların yaptığının altını çizdi. Çavuşoğlu, yeni sistemde halkın sorunlarını daha iyi bilen milletvekillerine mevzuat tasarısı oluşturma yetkisi verileceğini belirtti.