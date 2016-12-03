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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

03 Aralık 2016 22:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Görüşmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğunu ve İlham Aliyev'in kendisini kabul edeceğini bildirdiğini aktaran Çavuşoğlu, Erdoğan'ın "İlham kardeşimden sor, bir isteği var mı." dediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esenlikler dileyen Aliyev, "Biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı ile biz çok yakınız. Bizi dostluk ve kardeşlik ilişkileri bağlıyor." dedi.

Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye bakanlıkları arasındaki sıkı ilişkilerden de memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Görüşmede bölgesel ve küresel konularla ilgili fikir alışverişi yapılırken, İlham Aliyev, Bakan Çavuşoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam iletmesini rica etti.

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