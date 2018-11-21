Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'den iadesini istediğimiz 84 kişinin listesini Pompeo'ya verdik!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'FETÖ' ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle ABD'den iade edilmesini istedikleri kişileri içeren bir listenin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile paylaşıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talebi doğrultusunda böyle bir listenin hazırlandığını ifade eden Çavuşoğlu, listede 84 kişinin yer aldığını bildirdi. Çavuşoğlu, AİHM'in Demirtaş kararına ilişkin ise, "Terörle suçlanan bir kişi şu an hapiste. Kararın gerekçesine çok iyi bakmak gerek" ifadesini kullandı. Pompeo ise ABD ve Türkiye arasında oluşan pozitif ilişkilerden memnun olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı, ayrıca Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin konuların da gündeme geldiği belirtildi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

ABD'den iadesini istediğimiz kişilerin listesini hem Dışişleri Bakanı Pompeo'ya hem de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a verdik.

Pompeo ile yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi nasıl normalleştirebiliriz bunları konuştuk. Görüşmede beklentilerimizi ortaya koyduk. Bunları FETÖ ile mücadele ve ABD'nin YPG ile olan işbirliğidir. Bunları konuştuk.

ABD'den iade edilmesini istediğimiz 84 kişinin isim listesini verdik. Zaten bu listeyi telefon görüşmesinde Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica etmişti. Ve Trump'a iletilmek üzere listeyi verdik. O listeyi Pompeo’ya da Bolton’a da verdik.

İkili görüşmelerde bu konu gündeme geldiği zaman, bu konuya ciddi olarak bakacaklarını söylediler. Zaten FETÖ'nün kendisi dahil, 84 kişinin isim listesini de bu sebepten dolayı istedi.

Temmuz ayında ABD’ye bir mektup göndermiştik. Bu konudaki beklentilerimizi onlara ilettik. Zaten Arjantin’de G-20’de iki başkan buluşma konusunda mutabık kaldılar.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Trump’ın açıklaması oldu. Soruşturma ile ilgili son bilgileri paylaştık. Cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerekiyor. Sorumluların ortaya çıkması gerekiyor.

Soru-cevap

İadesini istediğimiz kişiler 84 kişinin ismini verdik.

(Trump'ın geçen hafta yaptığı açıklama) FETÖ'nün kendisi dahil, iadesini istediğimiz kişilerin listesini istedi. O açıklamada neyi kastettiğini Trump'a sormak lazım. Bu konu her zaman gündemde, gündemde de olmaya devam edecek.

"Kaşıkçı cinayeti aydınlatılmalı"

(Kaşıkçı cinayeti) Cevaplanmamış sorular var. Talimatı bu kişi kimden aldı bunun ortaya çıkması gerekiyor. Şuan 11 kişi Suudi Arabistan'da tutuklu. Diğerleri neden serbest bırakıldı. Türkiye'de devam eden bir soruşturma var. Viyana soruşturmasına göre bu soruşturmanın Türkiye'de devam etmesi gerekiyor.

Kaşıkçı'yı öldürüp parçalara ayırdıklarını kabul ediyorlar. İşbirlikçi bilinen bir kişi. Robot resminden çok kimliği bize bildirilmelidir. Cesedin nerede olduğunu bilmiyoruz. Kavga ile öldürülmediği belli. Kaşıkçı önceden planlanarak öldürüldü. Gösteriyor ki bu işi yapan bu işi zevk alarak yapıyor. Kavga sonucu öldürüldü açıklaması bir çelişkidir. Neden işbirlikçi ayarlandı? İşbirlikçi ayarlandı ve ceset onlara verildi, onların açıklamasına göre. Tüm bunların aydınlatılması gerekiyor.

Bu konuda her türlü işbirliğini yapacağız.

Pompeo'dan açıklama

Pompeo, "Papaz (Andrew) Brunson'ın serbest kalmasından sonra oluşan pozitif ivme ve ilişkiyi memnuniyetle karşılıyorum ve diğer ortak endişelerin ele alınabileceği ilave kanalların kurulması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.