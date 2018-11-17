Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ziyareti için tarih verdi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Kasım'da ABD'ye gidiyor. Çavuşoğlu, Washington'da temaslarda bulunacak.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19 Kasım'da ABD'ye gidiyor. Çavuşoğlu, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in evsahipliğinde Birleşmiş Milletler Merkezi’nde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu’na katılacak. Çavuşoğlu, 20 Kasım'da Washington'da da temaslarda bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, ikili ilişkiler ve Suriye'de yaşanan sürecin ele alınması öne görülüyor.