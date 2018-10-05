Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB, kendisini reformdan geçirmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin reform yapması gerektiğini savunarak " Avrupa toplumları artık İkinci Dünya Savaşı toplumlarından çok daha farklı. Günümüzde AB başka sorunlarla da baş etmek zorunda. Özellikle aşırı ve radikal sağ hareketi toplumlarda git gide daha fazla destek buluyor” dedi.

Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda atılan olumlu adımlardan memnuniyetini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bu sorunlarla yüzleşmek için daha iyi Türkiye-AB ilişkileri gerekiyor. Bunu başarabilmek için de daha olumlu bir atmosfer yaratmamız lazım" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta TRT World Forum kapsamında düzenlenen "Parçalanmış Bir Dünyada Adil Bir Barış Aramak" başlıklı özel oturuma katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, parçalanmış dünyada terörizm, düzensiz göç, insani krizlerin, nefret suçlarının yükselişte olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı, her alanda eşitsizliklerle mücadele edilmezse Türkiye'de, bölgede ve ötesinde sosyal adaletten bahsedilemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki anayasa komitesi çalışmalarına ilişkin, "Muhalefet, rejim ve sivil toplumun sunduğu üç liste var. Bu, dengeli olmalı. Bazı ülkelerin bu dengeyi rejim lehine çevirmeye çalıştığını biliyorum ama işler böyle yürümez." dedi.

Uluslararası kuruluşların gerçek tehditlerle mücadelede başarısız olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, herkes için barış ve refahın sağlandığından emin olmak için uluslararası kuruluşları güçlendirmenin gerekliliğine ve önemine dikkati çekti.

"BM bugünün dünyasının beklentilerini karşılayamıyor"

Birleşmiş Milletlerin (BM) insanlığa hizmet etme yolunda küresel görevini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, BM'nin güncel küresel meydan okumalara yanıt verebilmek için reforma ihtiyaç duyduğunu anlattı.

BM Güvenlik Konseyine de reform çağrısında bulunan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın vurguladığı gibi 'dünya beşten büyüktür'. Bu içi boş bir söz değil. BM kendini yenilemelidir. BM bugünün dünyasının beklentilerini karşılayamıyor. BM'yi bırakın, bölgesel kuruluşlarımız da halklarımızın beklentilerini karşılayamıyor. Avrupa özelinde AB bunlardan biri." diye konuştu.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu elbette ki bir güvenlik meselesi ama bu konuya sadece güvenlik açısından bakarsak yanlış yapmış oluruz. Bu konuya aynı zamanda insani açıdan bakmalıyız. Bu konuyu çözmeliyiz. Hiçbir ülke bu konuyu tek başına çözemez. Şimdi AB, Avrupa ülkeleri, transit ülkeler ve Yunanistan ile yapmaya çalıştığımız tam da bu. Düzensiz göçü önlemeliyiz. Bunun için de ilk olarak kaçakçılarla mücadele etmeliyiz. Türkiye olarak bu konuda birçok başarı elde ettik. Türkiye'de 26 binden fazla kişiyi yakaladık. Kontrol mekanizmalarını da geliştirmeliyiz."

"Sorunların çözümü için olumlu atmosfer yaratmak gerek"

Ülkelerin baş etmesi gereken çok sayıda sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu sorunlarla yüzleşmek için daha iyi Türkiye-AB ilişkileri gerekiyor. Bunu başarabilmek için de daha olumlu bir atmosfer yaratmamız lazım." dedi.

Tek taraflı eylemler ve ABD'nin kararlarından sonra verimli ve etkin çok taraflılığı savunduklarının altını çizen Çavuşoğlu, bunun için daha iyi bir iş birliğine gereksinim olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, halihazırda daha fazla ve yeni fırsatlar bulunduğuna dikkati çekerek, "Hollanda dahil AB'ye üye devletlerle, AB ile bağlarımızı pekiştirebiliriz. İlişkilerimiz normalleştiği için çok mutluyum." diye konuştu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış projesi olarak kurulan iki kurumdan biri olan AB'nin, Avrupa ülkelerini birleştirmeyi amaçlayarak kurulduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Günümüzde AB'nin şunu kabul etmesi gerekiyor ki politikalarının birçoğu başarısızlığa uğradı." ifadelerini kullandı.

"AB kendisini reformdan geçirmeli"

Bakan Çavuşoğlu, AB'nin kendisini reformdan geçirmesi gerektiğinin savunarak, "Çünkü Avrupa toplumları artık İkinci Dünya Savaşı toplumlarından çok daha farklı. Günümüzde AB başka sorunlarla da baş etmek zorunda. Özellikle aşırı ve radikal sağ hareketi toplumlarda git gide daha fazla destek buluyor." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa'da yükselişe geçen bu trendlerin demokratik kurumları da tehdit ettiğini belirten Çavuşoğlu, "AB karar vermeli. Küresel bir güç mü olacak yoksa sadece küçük bölgesel bir güç mü olacak diye karar vermeli. O zaman AB için daha kolay olacak." dedi.

"Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz"

TRT World Forum'a katılan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blokda katıldı.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin 400 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Blok, her ilişkide olduğu gibi iki ülke arasındaki ilişkilerde de kimi zaman iniş ve çıkışlar olduğunu dile getirdi.

Blok, "Türkiye 3,5 milyon gibi çok yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bütün zorluklarıyla da başa çıkmaya çalışıyor. Bizler gerçek anlamda Türkiye'nin gösterdiği insani çabalarını takdirle karşılıyoruz. Türkiye'de mültecilere verilen finansal desteğe Hollanda olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.