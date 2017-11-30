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Politika

Dışişleri Bakanı: Afrin'den tehdit gelirse girer, temizleriz

Dışişleri Bakanı PYD/YPG'nin kontrolünde bulunan Afrin'le ilgili açıklama yaptı

30 Kasım 2017 14:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrin'e olası operasyon hakkında konuştu.Çavuşoğlu, "Afrin'den tehdit gelirse tereddütsüz girer temizleriz" dedi.

Çavuşoğlu, "Nasıl daha önce Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde Kilis’e ve bölgeye tehdit geldiği zaman hiç tereddüt etmeden o bölgeye girdiysek, DEAŞ’ı temizlediysek, Afrin veya başka bir bölgeden de Türkiye’ye yönelik tehdit geldiği zaman hiçbir tereddüt göstermeden oralara gireriz, oraları teröristlerden temizleriz. Yani Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz, girebiliriz" diye konuştu.

"Pentagon kendi başkanını dinlemiyorsa, sonuçta bizi ilgilendirir"

ABD Başkanı Trump ve Pentagon'dan gelen YPG açıklamalarıyla ilgili olarak Çavuşoğlu, "ABD Başkanı Trump’ın kendisi, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza telefonda bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini söyledi. Biz ABD’nin iç işlerine karışmayız ama Pentagon kendi başkanını dinlemiyorsa, sonuçta bizi ilgilendirir. Çünkü oraya verilen silahlar bize bir tehdittir ama bu biraz da ABD’nin iç meselesidir. ABD gibi önemli bir ülkenin başkanının sözünün tutulması gerekiyor. Biz Türkiye olarak buna çok önem veriyoruz. Biz verdiğimiz her sözü tutarız" ifadelerini kullandı.

MGK bildirisinde 'Afrin'e operasyon' sinyali

Afrin'le ilgili olarak, MGK toplantısının ardından açıklanan bildiride operasyon sinyali verilmiş,  "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib gerginliği azaltma bölgesi'nde 'gözlem misyonu'nu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep'le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamını gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir." denilmişti.

 

 

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