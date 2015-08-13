Dışişleri Bakanı, ABD'nin 'İncirlik'ten kalkan uçaklar IŞİD'i vurdu' açıklamasını yalanladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İncirlik’te konuşlu F-16 uçaklarının dün akşam Suriye’de IŞİD hedeflerine yönelik hava operasyonu yaptığı açıklamasını yalanlandı.

Habertürk TV’de konuşan Çavuşoğlu, İncirlik’ten Suriye’de IŞİD hedeflerini vurmak için savaş uçaklarının kalkmadığını söyledi. Çavuşoğlu şu an için yapılanın keşif amaçlı uçuşlar olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu bu açıklamasıyla, Türk askeri kaynaklarının , ABD’nin İncirlik’ten F-16 uçakları ile Suriye’de IŞİD hedeflerine yönelik operasyon yaptığı doğrulamasını da yalanlamış oldu.

Çavuşoğlu ayrıca ABD ile yapılan mutabakatta, PYD’nin doğrudan hedef olacağına dair herhangi bir maddenin olmadığını ancak PYD’ye sınır hattında demografik yapıyı bozacak şekilde davranmaması için uyarı ve telkinlerin yapıldığını belirtti.