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Reuters: ABD İncirlik'ten kalkan savaş uçaklarıyla IŞİD'e karşı hava operasyonuna başladı

Reuters haberini, Amerikan ordu yetkilisine dayandırdı

13 Ağustos 2015 01:38

Reuters haber ajansının Amerikan ordu yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre, ABD İncirlik Üssü'nden kalkan savaş uçaklarıyla IŞİD hedeflerine operasyon başlattı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, ABD ordusundan yapılan açıklamada İncirlik'ten havalanan "insanlı" savaş uçaklarının IŞİD hedeflerine karşı operasyonlara başladığı duyuruldu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada İncirlik'ten kalkan F-16'ların Suriye'deki IŞİD mevzilerini vurduğu belirtildi ancak detay verilmedi. Operasyona Türk  jetlerinin ise katılmadığı açıklandı.

 

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