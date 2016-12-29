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Dışişleri Bakanı: ABD, YPG'ye silah vermiştir, nokta!

ABD'den yapılan açıklamada "YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlanmamıştır, nokta" denmişti

29 Aralık 2016 18:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'ın "ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta. Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık" açıklamasıyla ilgili olarak “PYD ve YPG’ye silah desteği veriyor nokta! Onlar da çok iyi biliyor. Biz de çok iyi biliyoruz. ABD, YPG’ye silah vermiştir nokta” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekâtına koalisyon güçlerinin destek vermediğini savunarak “Bizi DEAŞ’a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi ortadan kayboldular. Tam aksine terör örgütüne DEAŞ dahil olmak üzere YPG-PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık net ortada. Hepsinin tescilli olarak bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var” demişti. Erdoğan'ın açıklamalarını "gülünç" diye nitelendiren Mark Toner, “ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta” ifadesini kullanmıştı.

A Haber’e konuşan Çavuşoğlu, "ABD’nin başı çektiği IŞİD karşıtı koalisyonun belli bir zamandır ‘Fırat Kalkanı’ operasyonuna havadan destek vermediğini" savunarak “PYD ve YPG’ye silah desteği veriyor nokta! Onlar da çok iyi biliyor. Biz de çok iyi biliyoruz. ABD, YPG’ye silah vermiştir nokta” diye konuştu.

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