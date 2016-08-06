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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dışişleri Bakanı: ABD, Gülen'i Türkiye'ye verecektir

Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışına kaçan bazı savcıların da iadesi için çalışma yapıldığını söyledi

06 Ağustos 2016 17:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbe girişiminden sonra iade talebinde bulundukları Fethullah Gülen için, "ABD’den beklentimiz, terörist başını Türkiye’ye vermesidir, verecektir” dedi. 

Milliyet'te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin ardından Avrupa Birliği’nin (AB) yaklaşımı ve AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker’in açıklamaları hakkında, ‘AB’nin son 10 yılda Avrupa halklarının ve çevresinin sorunlarına karşı yetersiz kaldığını’ belirtti. Avrupa ülkelerinin çoğunda medyanın özgür olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Hele hele Almanya’da hiç özgür değildir. Tamamen, sağ- sol ve değişik görüşlerdeki gazetelere bakın. Aynı manşetler ve aynı başlıklar. Bunlar tamamen bir kontrol mekanizmasından idare ediliyor. Çok iddialı bir şey söylüyorum ama doğru. Hiçbir zaman bir araya gelmeyen gazetelerin bile Türkiye ve Cumhurbaşkanımız konusunda aynı kelimeler ve cümlelerle başlık atmaları ve haber yapmaları tesadüf değildir” dedi.

Fethullah Gülen’in iadesi konusunda, ‘Türkiye’nin talep ve beklentilerinin hem kamuoyu hem de ABD’ye iletildiğini ve gerekli çalışmaların yapıldığını’ söyledi. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’in 24 Ağustos’ta Türkiye’ye geleceğini belirterek, Kerry’in 24-25 Ağustos’ta Türkiye resmi ziyarette bulunmak istediğini, bunun da olumlu karşılandığını dile getirdi. Soru üzerine Çavuşoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ne zaman geleceği konusunda henüz teyit olmadığını kaydetti. Gülen’i ABD’den istediklerini anımsatan Çavuşoğlu, “Şimdi Amerika’dan bir uzman grup gelecek, sonra Dışişleri Bakanı gelecek. Daha sonra biz de Adalet Bakanımızla dosyalar hazırlandıktan sonra ABD’ye gideceğiz. ABD’den beklentimiz, terörist başını Türkiye’ye vermesidir, verecektir” diye konuştu. Çavuşoğlu, yurtdışına kaçan bazı savcıların da iadesi için çalışma yapıldığını dile getirdi.

 

Ankara-Viyana hattında gerilim

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Christian Kern’in ülkede yaşayan Türkler için ‘radikal’ kelimesini kullanmasının ardından “Avusturya, radikal ırkçılığın başkentidir” dedi. Çavuşoğlu’na yanıt veren Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ise Twitter hesabından “Ankara sözlerini ve davranışlarını yumuşatmalı, ev ödevini yapmalı” ifadelerini kullandı.

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