Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Cumartesi Anneleri'ne yasak açıklaması: Turistleri rahatsız ettikleri için

Birleşmiş Milletler’deki (BM) Türkiye hakkındaki insan hakları raporlarının sunulduğu görüşme sırasında Cumartesi Anneleri'nin eylemlerinin neden yasaklandığı soruldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, bu soruya "Turistleri rahatsız ettikleri için" yanıtını verdi.

BM İnsan Hakları Konseyi, Cenevre’de Türkiye’nin insan hakları karnesini inceledi. BM Genel Kurulu’nda bir yetkili 700’üncü haftadan beri Galatasaray Meydanı’nın neden Cumartesi Anneleri’ne yasaklandığını sordu.Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, yasaklama gerekçesini, “Turistleri rahatsız ettikleri için” diyerek anlattı. Kaymakçı, Cumartesi Anneleri’nin izin almadan eylem yaptıklarını da öne sürdü.

Cumartesi Anneleri ise Twitter hesabından, ablukaya alınan Galatasaray Meydanı’ndan bir fotoğraf paylaşıp, “Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Turistik olduğu gerekçesiyle yasaklandı’ dediği alan burası. Yalnız Cumartesi Anneleri’ne değil, vatandaşlara ve turistlere de kapatılan ‘turistik alan’ 76 haftadır polis ablukasında” diyerek Kaymakçı’ya tepki gösterdi.

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