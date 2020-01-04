Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.</p>\n<p class="spot">Görüşmede başta Irak, İran çerçevesinde son yaşanan gelişmeler ve Türkiye ile ilgili ikili konular ele alındı.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1712581/son-dakika--cavusoglu-ile-pompeo-arasinda-gorusme.html" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"> </div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>