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Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü

04 Ocak 2020 18:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Görüşmede başta Irak, İran çerçevesinde son yaşanan gelişmeler ve Türkiye ile ilgili ikili konular ele alındı.

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